傳國立高中停課不同調 教育部：依地方政府規定

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（中央社記者陳至中台北20日電）媒體報導，部分縣市宣布全面停課，但國立高中職主管機關不同，要向教育部報備，出現「一縣兩制」狀況。教育部今天澄清，學校停課可依所在地縣市防疫措施辦理。

聯合新聞網今天報導，部分縣市宣布暫停實體課程，國立高中職因主管機關是教育部，被要求說明校內疫情狀況、確診數等，再評估是否要停課，導致出現「一縣兩制」的狀況，國立學校和縣市立學校沒有同步。

對此，教育部今天稍晚以文字回應媒體指出，5月8日起配合中央流行疫情指揮中心政策，停課措施改以「確診個案」為核心，並以暴露風險高低，決定是否要放防疫假、暫停實體課程等。

教育部表示，在考量兼顧保障學生受教權、維護健康安全及家長需求前提下，學校停課及相關防疫措施，可依所在地縣市政府規定辦理。

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教育部於5月7日宣布，8日起取消原1/3以上班級有確診者、密切接觸者的全校停課規定，改以「確診個案」為核心，調整後各教育階段處理原則不同，國小和幼兒園仍是確診全班停課。國中及高中階段原則是確診者座位「九宮格」同學，實施3天防疫假停止到校。

國高中「九宮格」的作法引起許多爭議，教育部長潘文忠多次在公開場合強調，縣市和學校可因疫情狀況，有不同的彈性措施，學生請防疫假「從寬認定」。（編輯：方沛清）1110520