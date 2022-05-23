LINE Pay App更新付款功能 一頁收納所有條碼

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（中央社記者吳家豪台北23日電）行動支付服務LINE Pay今天宣布1.2.0版本App上線，新增付款集合頁，將會員卡、電子發票載具、付款條碼集合在同一頁面；另優化「卡片選擇顯示」及「點數使用狀態提示」功能，並在「合作通路」標籤推出主題活動優惠券。

根據資策會MIC調查，行動支付是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間消費者使用頻率增加最多的支付方式，近6成消費者提升使用頻率；另有34%消費者增加使用實體卡支付、28%增加使用電子票證，且54%消費者降低現金使用頻率。

在台灣用戶突破千萬人的LINE Pay於今年2月推出全新獨立App，取消一卡通MONEY電子支付功能，舊版App自5月31日後將停止提供服務。

LINE Pay透過新聞資料說明，1.2.0版本App新增「集合模式」付款功能，將會員卡、電子發票載具及付款條碼集合在同一頁面，可刷會員卡累點、刷載具、刷付款條碼完成支付，也能在集合頁面進行管理設定、查看交易紀錄等功能。

LINE Pay App新版本也升級「卡片選擇顯示」功能，當用戶在切換選擇綁定付款卡片時，會以綠框標示選定的付款卡片，讓卡片選擇更清楚、易辨識。

另一項優化功能為「點數使用狀態提示」，當用戶開啟LINE POINTS折抵時，會以綠色顯示點數圖示和餘額，並以文字「使用中」提示；若未開啟折抵，則會以灰色及文字「未使用」顯示。（編輯：趙蔚蘭）1110523