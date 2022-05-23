確診男居家照護卻外出車禍 恐面臨200萬元罰金

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（中央社記者郝雪卿、蕭博陽23日電）戶籍在台中市的邱姓男子確診COVID-19，居家照護期間卻利用深夜駕車途經南投縣前往台中市，在台14線66公里處南投埔里路段自撞，台中市衛生局釐清後，最高可罰200萬元。

戶籍在台中市的59歲邱姓男子22日凌晨行經省道台14線指標66公里處南投縣埔里鎮路段，疑因天雨路滑自撞，消防隊前往救援，受傷駕駛起初未主動告知是確診者，經詢問才坦承17日確診，須在台中市居家照護。

男子向警消透露，之前出車禍驗出確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），17日遭衛生單位匡列為確診者，須居家照護，因故由台中市和平區隔離地，欲返回住居所拿東西，不料又發生車禍，警方電洽南投縣衛生局第一時間未獲證實，查抄邱男資料後移請相關機關查證。

南投縣警察局埔里分局今天表示，邱男自撞路旁燈桿造成腹部受傷送醫，經消防隊告知邱男自述為確診者，處理員警不敢大意，穿著妥善防護裝備到醫院實施酒測，經查無酒駕，初步研判是夜間天雨路滑自撞肇事。

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對此，台中市衛生局長曾梓展今天下午於線上防疫記者會表示，經查證這名男子17日確診，依規定應於25日凌晨才解除隔離，確診者擅自外出罰則很重，可處有期徒刑2年以下、拘役，罰金最高可處新台幣200萬元，釐清移送資料後將依法裁處，請確診者遵守防疫規定。

曾梓展說，居家檢疫或接觸確診者的居家隔離者，擅自外出依法可罰10萬元到100萬元，但若是確診者擅自外出，有傳染他人之虞，可依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例法辦，可處2年以下有期徒刑、拘役或20萬元以上200萬元以下罰金。（編輯：黃世雅）1110523