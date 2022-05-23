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農委會：竹森光電案須送區委會 堅定不同意開發

2022/5/23 21:04
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（中央社記者楊淑閔台北23日電）苗栗縣銅鑼鄉竹森太陽光電開發計畫今天再召開非都市土地使用分區審議會議，決議採迴避等原則通過。農委會表示，由於會危害石虎保育，等案件送區委會，將重申堅定不同意開發。

苗栗銅鑼鄉竹森太陽光電開發計畫今天再召開非都市土地使用分區審議會議，決議採迴避、縮小、減輕、補償等原則通過。縣府盼達成生態保育、綠能產業及保障農民權益3贏局面。

農委會農糧署副署長姚志旺接受中央社記者電話訪問時表示，開發地點是石虎棲息的熱區，農委會向來就不同意在此處設置光電案場，因為會危害石虎保育，農委會今天也提供書面資料給非都市土地使用分區審議會議，表達農委會的立場。

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他表示，此案還要送內政部區域計畫委員會，屆時農委會將進行了解，並再度表達不同意開發的堅定立場，以確保石虎棲息不受影響，落實石虎保育。

普登科技公司申請在苗栗縣銅鑼鄉竹森村開發8.3公頃光電案場計畫，因未達30公頃，為內政部委辦縣府審議核定案件，今年初經苗栗縣政府召開非都市土地使用分區及使用地變更審查作業專責審議小組第1次會議，決議「修正後提送各委員確認後核發許可」，因有相關議題須確認，今天再次召開會議，進行資料修正後審理作業。（編輯：張雅淨）1110523

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