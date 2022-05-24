國際情勢有利種硬質玉米 每公頃獎6萬資格放寬

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國際情勢影響飼料供應，是農民契作硬質（飼料）玉米好時機，舉凡非都市土地的特定農業區及一般農業區的農牧用地，每公頃可領新台幣6萬元獎勵金。（農糧署提供）中央社記者楊淑閔傳真 111年5月24日

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（中央社記者楊淑閔台北24日電）農糧署今天說，國際情勢影響飼料供應，是農民契作硬質（飼料）玉米好時機，需求大、銷售無虞，舉凡非都市土地的特定農業區及一般農業區的農牧用地，每公頃可領6萬元獎勵金。

行政院農業委會農糧署發布新聞指出，氣候變遷、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊全球供應鏈運作，加上俄烏戰爭影響國際情勢等因素，使得國際間貿易運作受影響，提升國產飼料供應量能，更顯重要。

農糧署副署長蘇茂祥接受電話訪問時說，提高國內自行種植製作飼料所需的硬質玉米更顯重要，並祭出多項措施，東部適合於第1期作、西部第2期作栽種。

首先，每公頃提供6萬元契作獎勵金，領取資格並放寬。原本領取資格為須是符合綠色環境給付計畫基期年資格的土地，也就是俗稱可以申報休耕及轉（契）作的土地，這次放寬為屬於非都市土地的特定農業區及一般農業區的農牧用地（台糖地除外），從今年第2期作起，都可申領。此次申報期放寬自6月1日至7月31日截止。

其次，若是農糧署輔導的小地主大專業農，再加碼每公頃1萬元，每公頃可領7萬元獎勵金。

再者，農糧署指出，不用擔心銷售問題，因為近年國內每年飼料玉米進口量約400萬公噸以上，目前國產硬質玉米一年產量約8.8萬公噸，自給率僅2%，國內需求量很大，可自行與飼料廠、畜牧場、食品加工廠辦理契作，契作條件自行商議，也可與農糧署輔導的契作主體契作。

農糧署說明，若是參與後者的契作，對農民也非常有保障，今年度輔導的契作主體有財團法人中央畜產會及嘉義縣義竹鄉農會，契作價格基本每公斤9元，如果契作主體實際加權平均銷售價格超過每公斤9元，超過部分會在銷售結束後全數回饋農民。

如果契作主體實際加權平均銷售價格低於每公斤9元，則每公頃產量6公噸以內仍以每公斤9元收購，超過6公噸部分，按實際加權平均價格收購。

農糧署重申，整體來說，以近年硬質玉米每公頃平均產量約5.85公噸、每公斤基本契作價格9元估算，每公頃農民收益約4.5萬元，優於2期休耕，與2期稻作相當，未來市場價格若高於每公斤9元，則收益會更高。（編輯：管中維）1110524