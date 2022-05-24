快篩陽等同確診擬全民適用 新北38處社篩站將轉型

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（中央社記者沈佩瑤新北24日電）COVID-19快篩陽性經醫師確認即視同確診，預計最快5月26日起全民適用。新北市政府今天說，屆時新北38處社區篩檢站除保留部分給有疑慮需採檢PCR民眾，部分將轉型為防疫急門診。

新北市政府下午召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）記者會，副市長劉和然、市府衛生局長副局長高淑真、衛生局發言人高詩琪出席。

劉和然指出，新北今天新增COVID-19確診本土病例1萬6609人，居家隔離列管中3萬5440人、居家照護執行中13萬6791人。

劉和然表示，因應COVID-19快篩陽性經醫師確認即視同確診將全民適用，做出4項調整，只要中央政策一發布就可立刻啟動，首先是基層診所、醫院和衛生所將增加遠距門診診次。

其次是防疫急門診轉型，不再做PCR採檢，而是立即判定、立即看診，提供症狀緩解藥物給有症狀者，若是65歲以上及慢性病疾病適用資格者，經醫師評估，就會提供抗病毒藥物；但仍保留兒童及65歲以上長者優先通道。

劉和然說，考慮到部分市民在資訊使用上不方便或不便直接到現場，將增加親友代為門診，有需要時輔助視訊門診協助判定，有需要就給藥。

至於新北38處社區篩檢站，劉和然表示，將全數保留，除保留部分給有疑慮需採檢PCR民眾，部分將轉型為防疫急門診，擴充量能。

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媒體詢及，5至11歲輝瑞兒童疫苗明天開打，新北市預約狀況。劉和然表示，新北市符合資格約20萬人，5、6歲幼兒由家長陪同至醫療院所專診接種，國小生則以場地分流、施打分時安排校園接種，初步調查目前有意願者約30.5%。

劉和然說，新北市首波獲配發5.7萬輝瑞兒童疫苗，考量部分學校目前暫停實體課程，因此將調整釋放到醫療院所的劑量，包括各區的施打點如何調配，都會視預約情況、施打意願等隨時調整。（編輯：張銘坤）1110524