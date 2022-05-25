大學音樂術科聽寫暨樂理採新型試題 113學年實施

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（中央社記者許秩維台北25日電）113學年度大學音樂術科聽寫暨樂理試題將配合新課綱命題，從量化知識改為情境出題的素養導向，鼓勵學生聆聽古典音樂、流行音樂等大量作品，避免流於背誦。

大學術科考試委員會今天發布新聞稿指出，111學年度大學音樂術科考試全體委員工作會議決議，以108新課綱為導向，核心素養為依歸，為音樂專業人才的培育努力，預計民國113年2月以新型試題進行113學年度音樂術科大學入學考試的命題。

聽寫暨樂理新型試題模擬測驗與113學年度大學術科考試簡章修正內容自即日起公布於「大學術科考試委員會網站－音樂術科考試說明」（https://www.cape.edu.tw/music/），提供學生參考及練習，並提供新型試題相關Q&A。

大學術科考試委員會也希望新型試題能改變過去「量化知識」為主的情形，改以「素養導向」為主要評量標準，引導學生靈活思考並拓展音樂知識的多元性及國際性，培養學生具備成為專業音樂家所需的基礎能力與素養。

台灣師範大學音樂系多年來主辦與執行大學音樂術科考試聽寫及樂理科目，台師大音樂系主任楊瑞瑟接受聯訪時表示，現行音樂術科試題著重背誦式的基本樂理知識，許多學生偏向紙上談兵、聽太少音樂，但音樂應該要用聽的去感受，因此召集團隊研發新型試題，以素養導向、情境出題、採用真實曲目等面向來命題。

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台師大音樂系副教授趙菁文說明，往年樂理題比較像問答，未來將採情境式題目，例如以題組方式命題，提供音樂家的作品，測驗學生分析和鑑賞能力，並包含古典音樂、流行音樂、世界音樂等領域，鼓勵學生聆聽大量作品。

至於新型聽寫試題，趙菁文提到，大多會採取「上下文的填空形式」來命題，在作答音符前後，會給完整音符內容作為提示，引導學生就音樂情境來作答，因此不需要給標準音或預備拍。（編輯：張芷瑄）1110525