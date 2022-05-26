台灣6/1入境日本免篩檢隔離 仍須事先申請簽證

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（中央社記者黃雅詩台北26日電）日本宣布6月1日起放寬邊境管制，外交部表示，台灣被歸類在風險最低的「藍色」類別，台灣民眾入境日本可免除篩檢與隔離，但仍需事先申請簽證。

外交部發布新聞稿指出，日本政府今天宣布將從6月1日起放寬邊境檢疫管制措施，並同意外國觀光客組團申請簽證入境；由於台灣被歸類於風險最低的「藍色」類別，未來民眾自台灣入境日本，可在日本免除篩檢與隔離，但仍須事先申請簽證。

外交部表示，日本政府目前將全球疫情狀況分為3類，第一類「藍色」屬陽性率最低的國家與地區，自該等國家與地區入境日本的人士，不論有無接種疫苗，原則上入境後可免除篩檢與隔離。

第2類是「黃色」，屬陽性率較高的國家與地區，入境後仍需接受篩檢並居家隔離7天，但可在第3天自費採檢陰性後自由活動；若已完整施打3劑疫苗，則可免除篩檢與隔離。

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第3類是「紅色」，來自該等國家與地區的旅客仍需接受機場檢疫措施，並在指定地點隔離3天，隔離結束採檢陰性後才可自由活動，若完整施打3劑疫苗則可居家隔離7天，並在第3天自費採檢陰性後自由活動。

外交部表示，有關申請赴日簽證事宜，詳請參閱「日本台灣交流協會」網站相關規定。（編輯：林克倫）1110526