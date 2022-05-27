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空中服役15年 華航開賣機上餐車限量30輛

2022/5/27 13:27
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（中央社記者余曉涵台北27日電）中華航空今天宣布開賣30輛機上餐車，餐車在空中服役超過15個年頭，曾經跟著747-400、A330-300、A340-300飛越世界各地。

中華航空發布新聞稿表示，籌備多時「最有故事的餐車」將在下午開賣，這次釋出30輛餐車，在空中服役超過15個年頭，曾經跟著747-400、A330-300、A340-300飛越世界各地，曾端出台灣牛肉麵、日本章魚燒、越南河粉、泰式酸辣海鮮湯、印尼沙嗲肉串等各國特色美食，擔任機上美食外交官。

華航說，部分餐車則擔綱「行動百貨公司」角色，擺著琳瑯滿目的免稅商品供選購；它也可以是儲放機上服務用品的行動倉庫，在有限的機上空間提供最大化的儲物功能，是一台擁有魔術大空間的萬能餐車。

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華航指出，每趟飛行都有一段故事，曾經有一名老奶奶對於餐車可以變出多樣食物及飲料很是好奇，特地在巡航期間邀請她參觀機上廚房，介紹餐車服務流程，以及模仿推餐車送餐，一圓奶奶年輕時的空服夢。

華航說，這次限量推出的「全車款」餐車，長81.5公分、寬30公分、高103公分，較「半車款」容量更大，可以放42份經濟艙餐點，隨車附贈8個抽屜，可在家中隨時移動、靈活便利，踩下剎車即固定，還有門閂及磁吸式門板，讓餐車不只是餐車。（編輯：管中維）1110527

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