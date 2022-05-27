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苗縣單日確診破2000例 兒童疫苗停課不停打

2022/5/27 18:13（5/27 18:20 更新）
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（中央社記者管瑞平苗栗縣27日電）苗栗縣今天新增2195人確診，縣府表示，縣內高中以下學校線上遠距教學延長至6月2日，兒童疫苗施打照原規劃執行，除國小校園集中接種外，將開設4處兒童疫苗大型接種站。

苗栗縣政府發布新聞稿指出，縣內今天新增確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）人數達2195例，年齡分布1歲以下至99歲，確診者遍布18鄉鎮市，除以人口較密集的竹南、頭份、苗栗市人數居多外，苑裡及通霄鎮也都有百餘人確診。

縣府衛生局長張蕊仙指出，26日起，民眾使用家用快篩檢測陽性，經醫事人員確認即可研判為確定病例，但並非全面取消PCR採檢。

張蕊仙表示，因擔心住院患者進入醫院後，反而被其他感染者傳染，所以維持住院前仍應執行PCR採檢規定，以避免造成醫院群聚事件。她強調，快篩陽性後必須經過醫師診斷確診，不是直接「視同」確診。

此外，苗栗縣高中、國中、國小學校持續採線上遠距教學至6月2日。縣府表示，已安排入校施打輝瑞兒童疫苗行程照原規劃執行，5月31日起陸續到校集中接種，已請學校務必通知學童返校施打，也呼籲國小學童盡量按原計畫到校施打，將配發至合約院所的疫苗留給未入學的幼童接種。

縣府指出，因應輝瑞兒童疫苗施打意願高，另規劃於6月3日在苗栗市、頭份市、竹南鎮及苑裡鎮開設兒童疫苗接種站，以滿足縣內幼兒園幼童的疫苗集中接種需求，接種對象及時間將由縣內各幼兒園通知為主。（編輯：張銘坤）1110527

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