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吳德榮：各地雨勢趨緩 29日天氣轉好

2022/5/28 09:20
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（中央社記者余曉涵台北28日電）氣象專家吳德榮表示，今天滯留鋒北移，雖仍有局部降雨，但雨勢較昨天明顯趨緩；明天起天氣晴朗，各地熱如盛夏。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄指出，今天滯留鋒逐漸北移，仍有局部短暫降雨，雨勢較昨日明顯減小，傍晚起各地轉晴。

吳德榮表示，最新歐洲模式模擬顯示，明天滯留鋒北移至東海，台灣在暖氣團內，天氣晴朗，各地熱如盛夏，高溫將升至攝氏34度以上。

吳德榮說，由於大氣不穩定，午後近山區有局部地區陣雨或雷雨的機率。30日台灣受到西南風影響，迎風面（中、南部）易有對流發生，背風面（北部、東半部）天氣晴朗、午後有局部地區陣雨或雷雨的機率，各地熱如盛夏。

吳德榮表示，最新歐洲模式模擬顯示，31日滯留鋒接近，受其邊緣影響，水氣增多，各地局部陣雨或雷雨機率提高，並有較大雨勢。

吳德榮指出，6月1日到6月3日滯留鋒又將漸北移，受西南風影響，迎風面（中、南部）易有對流發生，背風面（北部、東半部）午後有局部地區陣雨或雷雨的機率，但台灣在暖氣團內，各地持續熱如盛夏。（編輯：戴光育）1110528

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