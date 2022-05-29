鐵道監理檢查員起薪5萬6 今年5錄取者3人因待遇放棄

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（中央社記者汪淑芬台北29日電）台鐵公司化條例已順利在立法院過關，而為改善台鐵安全而建立的鐵道監理檢查員制度卻面臨挑戰，因薪資缺誘因，42個名額至今招不滿5人，有人錄取後直接放棄。

台鐵近3年接連發生重大死傷的普悠瑪號事故及太魯閣號事故，交通部檢討台鐵安全管理，決定仿效航空的做法，建立鐵道監理檢查員制度，初期主要監理台鐵，未來還包括高鐵、糖鐵及林鐵，並向行政院爭取到42個名額，編制在鐵道局。

鐵道局原本預定分3批招募，去年首度招考16人，只有12人報名，最後錄取2人，包括資深檢查員及助理檢查員各1人，最近剛完成訓練；今年再度辦理招募，共有30個名額，有41人報考，8人進入面試階段，上週公告錄取5人，主任檢查員及資深檢查員各2人，助理檢查員1人。

不過，鐵道圈已傳出第2梯招募的2名主任檢查員及1名資深檢查員都不會報到，因為報考前，鐵道局說幫忙爭取較高薪點折合率，但結果事與願違，報考門檻很高，都要有相當資歷，且擔負的責任很重，薪資卻缺乏誘因，而且還是一年一聘，既沒公務員的保障，也沒民間的待遇，如何找到好人才。

鐵道局長伍勝園今天接受中央社記者訪問，證實這次錄取的檢查員中，有3人會放棄，待遇不符期望是主因，他親自致電也無法挽回。

對於42個鐵道檢查員名額，至今招不滿5人，伍勝園也很無奈，他說，曾向人事行政總處爭取盼提高鐵道檢查員待遇，希望能比照國家運輸安全調查委員會鐵道組人員的標準，但未獲同意。

根據鐵道局提供的資料，鐵道監理檢查員包括主任檢查員、資深檢查員及助理檢查員，要具有鐵道運務、工務、機務、電務相關經驗其中一項，主任檢查員的資歷至少要有10年，資深檢查員及助理檢查員分別須6年及4年。

鐵道監理檢查員不是公務員，待遇依公務員職等，主任檢查員薪點比照公務員的十職等，資深檢查員及助理檢查員分別比照公務員的九職等及八職等，薪點折合率為新台幣149.1元；助理檢查員薪點從376到472，起薪是新台幣5萬6061元；資深檢查員薪點從424到520，起薪是6萬3218元；主任檢查員薪點從472到582，起薪是7萬375元。

根據鐵道局公告，鐵道監理檢查員主要工作是針對鐵路機構所轄運轉、行控、軌道、路線、土建設施、機車、車輛、電力、號誌、電訊等涉及鐵路行車安全的相關人員及設施設備，至現場查察鐵路機構實務運作情形，並提出檢查結果及改善意見，同時回饋於定期或臨時檢查。

鐵道監理檢查員還要參與鐵道局辦理事故事件專案調查及協助各項鐵路機構改進事項的辦理情形追蹤列管，協助鐵道局採取立即性監理作為及追蹤歷次改善事項落實的情形。（編輯：管中維）1110529