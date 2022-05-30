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擴大培育本土語文師資 教部研議補助部分學分費

2022/5/30 10:51
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（中央社記者許秩維台北30日電）教育部今天表示，正研議規劃發放本土語文專長學士後教育學分班獎助金，今年9月起尚在修讀或新修讀學分班且成績達標者，可獲部分學分費補助。

根據國家語言發展法規定，自111學年度起，包含閩南語、客語、原住民語、馬祖閩東語在內的本土語言以及台灣手語，都列入中小學生的必修課程。

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教育部發布新聞訊息指出，配合111年行政院推動的「國家語言整體發展方案」，教育部正研議規劃發放本土語文專長學士後教育學分班獎助金；自今年9月1日起，尚在修讀或新修讀本土語文專長學士後教育學分班且成績達標者，提供部分學分費補助，減輕經濟負擔，以利更多學員投入。

教育部提到，此案預計於民國112年納編教育部預算並動支經費，相關規劃待完成後再行對外公告；至於今年9月1日前修畢學分者能否獲得補助，因預算編列年度、政府經費支用及預算法等考量，教育部將就相關規定再評估。（編輯：管中維）1110530

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