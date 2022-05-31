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配合紓困條例 移工聘僱年限可展延1年

2022/5/31 18:17
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（中央社記者吳欣紜台北31日電）產業類及家事類移工若在台工作年限滿12年或14年必須返國，勞動部今天宣布，配合紓困特別條例延長施行，若移工聘僱許可在12月31日前屆滿年限，可申請延聘1年。

勞動部今天發布新聞稿指出，立法院27日通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」施行期間再延長至明年6月底，考量現階段國內外疫情狀況、入境檢疫量能及穩定勞雇關係，今天已經發函，對於在台累積工作年限屆滿12年或14年的產業或社福移工，聘僱許可如果在12月31日前屆滿，雇主可申請延長聘僱許可1年。

勞動部表示，符合申請資格者，經勞雇雙方同意，就可由雇主於聘僱許可效期屆滿前後30日內，向勞動部申請再延長1年聘僱許可。

勞動部舉例，若雇主聘僱的家庭看護工，原聘僱許可在7月15日屆滿，且屆滿後已達法定在台工作14年上限，經向勞動部申請，可延長聘僱許可至112年7月15日止。

根據勞動部統計，從109年3月至111年4月止，勞動部累計已核准雇主申請再延長聘僱許可效期計3萬2861人次；另現行在台將屆滿累積工作年限的移工約3萬5320 人。（編輯：謝雅竹）1110531

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