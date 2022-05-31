苗縣國小集中接種輝瑞兒童疫苗 另規劃幼童場次

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（中央社記者管瑞平苗栗縣31日電）苗栗縣今天起展開國小校園輝瑞兒童疫苗集中接種作業，首日有公館鄉8所學校732名學童完成施打，縣府表示，針對幼兒園以及滿5歲未入學的幼童，將另行規劃大型接種站場次。

苗栗縣衛生局長張蕊仙透過新聞稿表示，縣內推動滿5至11歲兒童輝瑞兒童疫苗接種作業，除可向合約醫療院所預約後施打外，國小學童自天起至6月10日期間，將由醫院或衛生所醫療團隊入校園集中提供疫苗接種。

衛生局指出，今天國小校園集中接種首日，有公館鄉8所小學原造冊人數812人，實際施打723人，施打率89%，未接獲不良反應。

衛生局表示，為服務國小以下、滿5歲幼童，安排在6月3日端午節當天，於頭份國中活動中心、照南國小活動中心、苗栗市巨蛋體育館、苑裡鎮中正社區活動中心成立大型接種站。

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衛生局指出，幼兒園學童部分，由幼兒園所造冊，屆時請家長攜帶意願書及學童健保卡，依照通知時段陪同孩子前往接種；4處接種站另規劃預約時段，供已滿5歲但未入學之縣內幼童接種輝瑞兒童疫苗，採定時定額預約後接種。

縣府提醒，若曾為確診個案，須於確診康復3個月後才能接種疫苗，另外學童若已施打第1劑莫德納疫苗者，切勿再重複施打疫苗。（編輯：張銘坤）1110531