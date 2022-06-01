專責病房聘照護輔佐員 每人每班5000元津貼

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（中央社記者陳婕翎、張茗喧台北1日電）指揮中心今天公布，即日起開放照顧中重症等確診者的專責病房，可推動Skill-Mixed照護，由照護輔佐員提供餵食、翻身等工作，每人每班8小時，發給新台幣5000元津貼。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未歇，今年累計超過200萬例確診者，雖然99.72%個案是輕症，但仍有部分個案會成為中重症患者，需要住院照護，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午表示，推動專責病房Skill-Mixed照護，盼能減輕護理人員照顧壓力。

陳時中說明，專責病房Skill-Mixed照護推動模式，由醫院安排並完成醫院提供相關訓練（含感染控制）的照護輔佐人員，提供餵食、翻身、更衣及身體清潔等照顧工作。津貼基準為每人每班8小時，發給津貼5000元，採取3班制，每人照顧6床為原則，6月1日起實施。

本土疫情持續在高原期，每日新增個案數維持在8萬例左右，輕重症分流是避免醫療量能崩潰重要關鍵。陳時中說，因Omicron變異株傳播快，染疫個案較多，截至昨天提報正在管理收治為47萬5293人，分析輕重分流現況，以居家照護最多共46萬3074人，占整體97.4%。

（指揮中心提供）

陳時中表示，居家照護收案提供遠端醫療照護單位，主要還是希望盡量由基層執行，少部分由醫院接收，過去診所收案配置僅不到5成，所幸近期比例正逐漸增加，截至昨天全台平均69.65%的居家照護個案，都是由診所（含衛生所）收案，除台北區僅52.8%，低於全國平均數，其他地區都高於7成。

至於經醫師評估，不適合居家照護的確診者，就需要由醫療單位收治，陳時中表示，台灣目前醫院收治人數僅有7991人，占現階段全部需要照顧的確診者1.7%；至於加強版集中檢疫所或防疫旅館，收治人數最少，僅有4228人，占整體的0.9%。

據統計，全台專責、負壓病房共1萬3900床、空床5909床、空床率42.5%；其中台北區35%、北區51%、中區43.9%、南區31.5、高屏區54.6%、東區55.7%；53家集中檢疫所共7831床、空床數3690床、空床率47.1%；49家地方加強型防疫旅館4661床、空床數2114床、空床率45.4%。（編輯：張芷瑄）1110601

（指揮中心提供）