北市動物園6/20起休館11天整修 圓寶生日線上過

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（中央社記者陳昱婷台北1日電）疫情嚴峻，北市動物園多項修繕工程已延宕多時，為了減少對動物的干擾，園方將在20日至30日停止對外開放，且過程中剛好遇到大貓熊圓寶生日，預計透過線上慶生接受民眾的祝福。

台北市立動物園今天發布新聞稿說明，為了進行園區內的各項修繕工作及同仁的教育訓練，園區將在20日至30日停止對外開放11天，一次完成環境檢測、設施維護及員工素質精進等工作，以縮短施工期程對動物造成的干擾。

動物園指出，工程大部分是在後場作業區進行，民眾比較不易觀察到，不過這段期間會清洗昆蟲館外牆及溫網室玻璃、清除參觀步道的青苔，還有移除、修剪一些歪倒的樹木，以及安排遊客列車年度安檢和座椅重新上漆等，期盼能增加遊客休憩與參觀的品質。

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此外，園內的明星動物大貓熊「圓寶」將在28日滿2歲，因為生日落在休園期間，加上COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，動物園預計會採臉書直播的方式線上辦理慶生會，讓民眾給予祝福。

動物園表示，如果捨不得和可愛的野生動物們分別太久，不妨把握6月的好天氣，和親朋好友相約來一趟休園前的最後巡禮，並睜大眼睛、仔細記下園區樣貌，等重新開放後找尋景觀樣貌改變的地方。（編輯：李亨山）1110601