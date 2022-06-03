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專案輔導學校名單 最快8月公告

2022/6/3 09:18
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（中央社記者陳至中台北3日電）立法院4月三讀通過私立高級中等以上學校退場條例，明確規定專案輔導學校名單應公告。教育部近期修訂子法，預計8月召開退場審議會，依會議結論公告專輔名單。

財務惡化、有勞資爭議的學校會被列入專案輔導，但教育部從來未公布校數和名單。立法院4月三讀通過退場條例，其中第6條規定財務狀況顯著惡化、師資質量不合法規、限期改善不通過的學校，會被列入專案輔導，且主管機關經提審議後，應公告專輔學校名單。

教育部今天以文字回應中央社指出，退場條例由總統於5月11日公布後，共須訂定6個子法，教育部已完成初稿，6、7月間將邀集相關團體及直轄市政府代表研商，預計7月底前可完成「退場審議會運作辦法」及「專案輔導學校認定及輔導辦法」。

上述兩項子法發布後，教育部將於8月正式召開退場審議會，第一次會議將先提案審議目前已列入專案輔導的學校，如果確認符合退場條例所規定的專輔情況，就會公告校名。

教育部表示，上述情況的專輔學校，會給予最多一年的改善期限，屆期若仍不能達到免除專輔的條件，就會停止全部招生。（編輯：唐聲揚）1110603

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