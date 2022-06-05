本土疫情最新狀況 陳時中下午說明

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（中央社記者陳婕翎台北5日電）本土COVID-19疫情處於高原期，各縣市病例呈現「北降、南升」趨勢，預估中南部疫情於一週內達高峰，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中將於下午2時記者會說明疫情及防疫事宜。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未停，昨天新增6萬8118例本土病例，比前一天略降，南部疫情持續，根據指揮中心統計，南區空床率比其他地區略低，醫院將儘快加開，預計還能再增2位數病床量，後續隨疫情趨緩，病床量能可望逐步緩解。

另外，全台7大接種站專門替5至11歲孩童接種輝瑞兒童疫苗，端午連假不打烊，昨天施打4066劑輝瑞兒童疫苗，4天累計超過2.4萬劑。今天是最後一天開設，指揮中心呼籲父母把握機會帶孩子接種，早打早獲保護力。

指揮中心預計6月間公布邊境鬆綁政策，並透露3大方向，包括縮短檢疫天數、研議適用對象、開放入境旅客自駕或由親友到機場接送，但暫不考慮開放觀光旅遊，最新規劃將是今天下午記者會焦點之一。

明天起，第二輪快篩實名制上路，0至6歲兒童免費領取5劑快篩政策也再擴大，同日起將擴大適用至2015年9月2日以後出生的兒童，所有學齡前兒童都能領取5劑免費快篩，領取期限至今年6月30日止。

根據指揮中心統計，今年1月至6月3日，本土輕症、無症狀個案累計223萬9878例、占99.69%，中症累計4705例、占0.21%，重症累計2328例、占0.1%。（編輯：張雅淨）1110605