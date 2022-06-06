第2輪快篩實名制上路首日 陳時中下午說明

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（中央社記者陳婕翎台北6日電）第2輪快篩試劑實名制今天上路，同時0至6歲幼童免費領取5劑快篩政策發放對象也再擴大，指揮中心指揮官陳時中下午2時記者會將說明相關疫情概況及防疫事宜。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未停，昨天新增6萬2080例本土個案，雖新增個案數、中重症及死亡人數皆呈下降趨勢，但多了一例兒童死亡個案，為一名有先天性心臟病9歲男童，國內累計15名染疫兒童病逝。

國內疫情持續在高原期，自今天起，實施第2輪家用抗原快篩試劑實名制販售，每個販售據點配送份數從原先78份增加至117份，販售對象仍是持有健保卡或居留證民眾，無年齡限制，每人均可購買。以身分證尾號分流購買，每輪每身分證字號僅能購買一次，可代購，每份新台幣500元。

幼童免費提供5劑快篩試劑對象也擴大，今天起適用對象從2016年1月1日以後出生的幼兒，進一步擴大為2015年9月2日以後出生的兒童，家長都可持健保卡至全國近5000家快篩實名制據點領取5劑快篩，同樣以身分證尾號分流，也不影響第1輪或第2輪實名制的購買資格，領取期限至6月30日。

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中南部疫情持續上升，南區專責及負壓病床空床率卻偏低，昨天統計僅有28.5%，尤其台南缺的最嚴重，只剩下17%，近日醫療應變會議已要求台南增加100多床，整個南區則應加開220床，期限至昨天，加開病床成效是今天記者會關注焦點之一。

中央流行疫情指揮中心預計6月間公布邊境鬆綁政策，並透露3大方向，包括縮短檢疫天數、研議適用對象、開放入境旅客自駕或由親友到機場接送。陳時中昨天透露，入境檢疫縮短為「3+4」天可能性最高，相關規劃也將是今天記者會熱門話題。（編輯：張雅淨）1110606