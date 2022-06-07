台灣珊瑚礁12年體檢 小琉球活珊瑚覆蓋率最低

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（中央社記者張雄風台北7日電）環資協會今天發布台灣珊瑚礁體檢12年成果報告，其中以小琉球活珊瑚覆蓋率僅約10%至20%最低。中研院學者示警，小琉球珊瑚自然恢復的機會非常低，盼政府介入管制、保育。

明天就是「世界海洋日」，台灣環境資訊協會今天發布「台灣珊瑚礁體檢12年成果報告（2009-2020）」。

根據報告，監測範圍包括本島的北海岸與東北角、東海岸、墾丁；離島則有綠島、蘭嶼、小琉球、澎湖嶼坪。截至2020年止，共完成434條穿越線紀錄，本次報告統整分析12年來資料，呈現25處樣點的珊瑚礁生態長期變化。

報告顯示，珊瑚礁健康岌岌可危的紅燈區包含北海岸與東北角、東海岸、小琉球；健康堪憂的黃燈區為墾丁、綠島、澎湖嶼坪；健康良好的僅蘭嶼1處。

報告說明，北海岸與東北角活珊瑚覆蓋率約20至30%、東海岸活珊瑚覆蓋率約30至40%，且逐年下降，推測與台灣本島的人類活動密切相關，如海岸開發、水質優養化與遊憩行為等。

另外，墾丁、綠島、小琉球、澎湖嶼坪則受氣候變遷影響，皆曾發生大規模白化且造成活珊瑚覆蓋率下降，在墾丁、綠島、澎湖嶼坪的珊瑚稍微回復，但小琉球活珊瑚覆蓋率僅約10%至20%，直到2020年仍無明顯回復跡象。

與會的中央研究院生物多樣性研究中心研究員陳昭倫表示，小琉球是全台唯一的珊瑚礁島，但在過去20、30年持續衰退，一來是因為本身地理位置，承受高屏地區污染的衝擊；第2是漁業過度捕撈；第3則是遊憩人口的增加。

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陳昭倫指出，就學術的說法，小琉球的珊瑚已經過了生態韌性回復的臨界點，「就像高爾夫球掉進洞裡，要自己爬上來是不可能的」，要自然恢復的機會非常低；可能要從遊憩人口的總量管制、污染管理、保育措施等，都是政府要考慮的方法。

台灣環境資訊協會秘書長陳瑞賓呼籲政府訂定海洋保育法，於2030年前劃設30%海洋保護區；加強漁業及休閒釣魚廢棄物管制、處理，積極清除海下廢棄漁具；環評相關法規及海岸管理法等，應明訂海岸開發水下環境調查及評估項目，並落實後續追縱。（編輯：陳政偉）1110607