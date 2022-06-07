台師大設計系畢展 探討憂鬱症患者心理、酸民文化

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（中央社記者許秩維台北7日電）台師大設計系學生畢業展作品結合生活議題，例如運用VR體驗憂鬱症患者內心世界，或探討酸民文化，透過氣味體驗，讓使用者同理受害者被酸的心理感受。

台灣師範大學今天發布新聞稿指出，設計系學生為展現4年所學，運用跨領域知識結合平面、多媒體、產品、室內設計等專長來設計畢業展作品，解決多面向生活議題，並自6月7日至12日在台北創意實驗基地「濕地（venue）」展出。

台師大設計系畢業展總籌方宜瑄表示，今年展覽以「BŪ-BŪ ROOM霧室銘」為主題，取自台語「霧霧（BŪ-BŪ）」，形容在嚴峻疫情下，感到未來人生朦朧、看不清；學生以此發想，延伸至生活中的模糊議題，打造設計作品。

作品「涕川暗流」以VR（虛擬實境）體驗憂鬱症患者內心。設計團隊成員吳家浩提到，有感於憂鬱症被大眾誤解，因此以同理角度出發，安排第一人稱視角體驗，用擬真聲響及3D動畫，將患者內心世界具象化，並邀請輔導與諮商專業的副教授吳淑禎擔任顧問，了解憂鬱症患者症狀，以發想作品情境。

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讓視障者體驗廟宇文化的作品「廟學堂」，則透過建築模型拆解及矽膠浮雕，展示廟宇花窗圖案，以觸覺認識建築空間與造型元素。團隊成員許文靜指出，在製作這主題前，曾實際與視障者訪談，深入了解他們原本對廟宇的認知，並使用3D技術打印模型，讓成品能方便產出推廣到各地。

另外，台師大設計系學生也針對視障者開發桌遊，結合感應戒指與智慧型穿戴裝置，手指觸及特殊物件，可觸發特定情境聲響，幫助視障孩童理解數量、長度等數學概念；還有學生設計「酸怪培育社」，讓使用者透過氣味體驗，同理受害者被酸的心理感受，進而反思酸民文化。（編輯：陳政偉）1110607