全教產籲出資招募醫護 比照護佐助校園防疫

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（中央社記者陳至中台北11日電）全國教育產業總工會今天呼籲，政府應比照醫院增聘照顧COVID-19病患的護佐，出資招募具醫療背景或退休醫護人員，協助學校各項防疫工作。

COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情下，醫護人力吃緊，中央流行疫情指揮中心日前祭出每天新台幣5000元津貼，讓醫院聘請照護輔佐人員，進入專責病房照顧確診病患。

全國教育產業總工會（全教產）今天發出新聞稿指出，不只是醫療單位，學校也面臨人力吃緊，例如要協助發放防疫物資、量體溫、發快篩、配合接種疫苗作業，學校已被當成「類醫療單位」，在疫情期間增加許多與教學無關的工作項目。

全教產呼籲，政府應出資招募具醫療背景或退休醫護人員，協助學校各項防疫工作，並按實際出勤支付津貼，且要幫忙辦理保險、提供必要裝備。並說非都市學校很難找到志工，最後都是由學校教師「做功德」。

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對此，教育部今天稍晚以文字回應媒體，今年6月修正的「高級中等以下學校因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情持續營運計畫（範本）」，有建議學校視實務需求，邀集醫護家長組成志工團隊，提供醫療資訊協助。

教育部並未說明是否會提供志工津貼，只說各校可因地制宜，結合在地社區、醫療資源組成團隊，提供學校師生更多元的關懷與支持系統，以降低學校基層教師工作負擔。（編輯：陳政偉）1110611