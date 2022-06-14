提升中小學國際化 教部補助經費建構學習環境

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（中央社記者許秩維台北14日電）教育部辦理「學校國際化計畫」，透過經費補助、工作坊接受學校諮詢等，協助提升中小學國際教育普及化，營造學校國際化環境，今年共236案提出申請。

教育部今天發布新聞稿指出，「學校國際化計畫」由中山大學學校國際化團隊歷經兩年發展與試辦，制定「國際化目標」、「校園國際化」、「人力國際化」、「行政國際化」、「課程國際化」、「國際夥伴關係」等6大面向、25項具體學校國際化指標，並編製學校國際化工具包，提供中小學精進國際化指引。

為維護國際教育品質，計畫團隊持續追蹤全國中小學學校國際化的實施現況，並編製「中小學教育國際化普查」、「國際教育2.0成效評估調查」，以瞭解學校教育國際化情形以及學校獲經費補助資源後推展國際教育的現況。

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教育部提到，推展學校國際化的進程，由各教育主管機關指派任務學校擔任國際教育行政支援窗口協力合作，今年1月也舉辦中小學國際化補助工作坊，邀請任務學校共同參與，以利後續政策宣導及行政協助。

教育部表示，在與國際接軌的全球化趨勢中，永續推動中小學發展具特色的學校本位國際教育至關重要，未來將持續推展精進中小學國際化及維持國際教育品質策略的相關規劃與執行，打造國際化學習環境及校園支持系統。（編輯：張雅淨）1110614