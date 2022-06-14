更多編輯台推薦新聞：
烏東軍隊舉行戰時婚禮 新娘著迷彩褲完成終身大事
國際

烏東軍隊舉行戰時婚禮 新娘著迷彩褲完成終身大事

黃文擇病逝》八音才子獨立演出布袋戲上千角色 為素還真發聲30年
文化

黃文擇病逝》八音才子獨立演出布袋戲上千角色 為素還真發聲30年

入境檢疫3+4新制6/15上路 詳細篩檢措施及防疫規範看這裡
生活

入境檢疫3+4新制6/15上路 詳細篩檢措施及防疫規範看這裡

確診別為後遺症焦慮 長新冠發生機率、如何緩解QA一次看
生活

確診別為後遺症焦慮 長新冠發生機率、如何緩解QA一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
魏金斯雙十擊退塞爾蒂克 勇士NBA總冠軍賽聽牌
首頁 / 生活

提升中小學國際化 教部補助經費建構學習環境

2022/6/14 10:43
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者許秩維台北14日電）教育部辦理「學校國際化計畫」，透過經費補助、工作坊接受學校諮詢等，協助提升中小學國際教育普及化，營造學校國際化環境，今年共236案提出申請。

教育部今天發布新聞稿指出，「學校國際化計畫」由中山大學學校國際化團隊歷經兩年發展與試辦，制定「國際化目標」、「校園國際化」、「人力國際化」、「行政國際化」、「課程國際化」、「國際夥伴關係」等6大面向、25項具體學校國際化指標，並編製學校國際化工具包，提供中小學精進國際化指引。

為維護國際教育品質，計畫團隊持續追蹤全國中小學學校國際化的實施現況，並編製「中小學教育國際化普查」、「國際教育2.0成效評估調查」，以瞭解學校教育國際化情形以及學校獲經費補助資源後推展國際教育的現況。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

教育部提到，推展學校國際化的進程，由各教育主管機關指派任務學校擔任國際教育行政支援窗口協力合作，今年1月也舉辦中小學國際化補助工作坊，邀請任務學校共同參與，以利後續政策宣導及行政協助。

教育部表示，在與國際接軌的全球化趨勢中，永續推動中小學發展具特色的學校本位國際教育至關重要，未來將持續推展精進中小學國際化及維持國際教育品質策略的相關規劃與執行，打造國際化學習環境及校園支持系統。（編輯：張雅淨）1110614

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族