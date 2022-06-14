降雨受災苦瓜免用農藥即可復耕 成功率逾9成

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（中央社記者楊淑閔台北14日電）氣候變遷加劇，作物易受影響，農委會苗栗區農改場今天表示，已開發出使用有益微生物及根系活化技術，能讓連續降雨受災的苦瓜，免用化學農藥、肥料成功復耕，成功率9成以上。

苗栗區農業改良場多年來持續研發不使用化學農藥、肥料的技術，今天發布新聞訊息指出，又有新技術誕生。

苗栗區農改場場長呂秀英表示，苦瓜對水分敏感性高，連續降雨會出現植株萎凋症狀，通常是蔓割病及疫病等多種病原菌感染所致，但研究人員進一步了解發現，降雨後土壤變成爛泥狀，使得苦瓜根系容易受土層浸水缺氧而導致腐敗，才是造成大範圍植株萎凋的首要原因。

呂秀英表示，因此苗栗區農改場一改過去消毒殺菌用藥、補追肥料的作法，改用活化根系及導入有益微生物的技術進行復耕。

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呂秀英說明，此技術首先是恢復根系的通氣性，誘發新根系發展，並用具有溶磷、溶鉀的微生物來活化土壤養分，達到健壯植株的作用，並可維護生產環境清淨。

為了快速傳授農民相關技術，呂秀英表示，已將內容以6項施作步驟圖解，依序為「清淤、打洞通氣、保濕、除腐株、補硼鈣、增加有益微生物」，讓農民儘速上手，實際追蹤農民運用實況，大約有90%以上植株回復健康，相關資訊可撥專線037-222111分機604諮詢。（編輯：張雅淨）1110614