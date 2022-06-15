申請韓國觀光簽證預約爆滿 首名台灣客6/23啟程

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（中央社記者汪淑芬台北15日電）韓國6月1日起開放申請訪韓觀光簽證。韓國觀光公社統計，目前台灣預約到7月26日都額滿，也表示首名申請者今天領到簽證，預計23日將前往韓國玩13天。

韓國觀光公社發布新聞稿表示，台灣首名申請訪韓觀光簽證的黃小姐，今天領到簽證。黃小姐喜歡韓國團體BTS（防彈少年團）及TXT（TOMORROW X TOGETHER），疫情爆發前，每年都會到韓國旅行2到3次，紓解工作壓力。

黃小姐說，持續延長的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，讓她感到非常壓抑，一聽到韓國政府5月19日發表開放辦理訪韓觀光簽證的消息後，馬上就完成事前預約，預計6月23日到首爾享受13天旅程。

黃小姐認為，雖然因疫情機票價格變高，但非常期待久違的韓國旅行，到韓國後，打算和韓國朋友們見面吃飯、逛街。

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為感謝黃小姐在疫情爆發2年多後，成為台灣首名以觀光目的拜訪韓國的旅客，韓國觀光公社台北支社除了送上最新韓流旅遊指南及KF94口罩外，還贈送黃小姐韓國7日網路吃到飽的SIM卡、韓國T-MONEY卡、旅行夾鏈袋、萬能轉接頭、環保免電池行李秤等實用旅行小物。

韓國觀光公社台北支社社長李長儀表示，6月8日起，入境韓國不論是否有接種疫苗皆能夠享有免隔離，韓國的入境防疫政策不斷地放寬，期待之後台、韓間重啟免簽政策，台灣與韓國的觀光客們能夠像疫情前一樣，自由地往來。（編輯：陳政偉）1110615