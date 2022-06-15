侍酒師選拔台灣代表出爐 冠軍盧楷文將挑戰世界賽

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（中央社記者屈享平台北15日電）由台灣侍酒師協會（TSA）舉辦的「世界最佳侍酒師大賽」國手選拔，聚集近10年歷屆冠軍參加，昨天順利選出盧楷文與曾思皓兩人，盧楷文將代表台灣參加3年一次的國際侍酒師大賽，而兩人均會參加今年底在台灣舉辦的「亞洲大洋洲大賽」。

侍酒師是高級餐飲的重要環節，除了桌邊服務、餐飲搭配，還包括酒水與料理的知識掌握，甚至具投資價值的酒品選購與倉管，世界各國都給予這項工作高度重視，昨天的台灣國手選拔賽，法國駐台辦事處代表高德廉與紐西蘭駐台辦事處代表魏緹娜均有出席。

台灣侍酒師協會成立於2010年，經過長年奮鬥與觀察員階段，終於以「台灣」為名，加入國際侍酒師總會（Association de la Sommellerie, ASI）成為正式會員，ASI國際官網上可清楚看到組織名稱與國旗。這次選拔賽的目的之一，即是選出2023年法國世界大賽的台灣代表。

獲得選拔賽冠軍的盧楷文，目前服務logy餐廳。盧楷文雖已有新加坡與澳門米其林餐廳的工作經驗，但挑戰強度極高的「世界最佳侍酒師大賽」，他表示除了桌邊工作，看不完的書與資料確實是極大考驗，尤其比賽要在短短時間內完成多項考題，世界賽的規格非常嚴苛。

這次國手選拔賽即是以世界大賽的標準進行，全程英語問答之外，參賽者要面對服務、解說、酒單除錯、盲飲鑑別等各項挑戰，題組與評定由侍酒大師戴亞倫（Darius Allyn M.S.）與現場評審團負責。一系列酒款排開，選手得用極短時間說出產區、品種、釀造方式、年份，還得依甜度排序，這不僅是酒類知識堆棧，還得連結於個人腦中的味覺記憶並加以消化。

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服務部分不但比禮節、儀態、口條與工序流暢，氣氛與知識掌握有時亦能加分，像本次大會選用Pol Roger香檳，選手不但要優雅且無聲地開瓶侍酒，介紹酒款背景時，技術之外的一些軼事，像是英國王室與此酒的歷史因緣，都有助於豐富消費者的用餐經驗。

今年11月，台灣侍酒師協會將以「台灣」之名舉辦「亞洲大洋洲最佳侍酒師大賽」，屆時將有亞太地區14國選手及歷屆世界冠軍來台，共同見證台灣餐飲的軟實力。（編輯：張雅淨）1110615