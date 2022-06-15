大專校內外29餐廳抽驗 有業者食材逾期最久近4年

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

行政院消費者保護處15日召開記者會，公布4、5月間到台北市、新北市、桃園市、新竹市、台中市、彰化縣、宜蘭縣等7縣市各1間大專院校的校內及周邊餐廳稽查結果。中央社記者楊淑閔攝 111年6月15日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淑閔台北15日電）行政院消保處今天表示，查7所大專院校內、周邊29家餐廳衛生、環保及消防聯合稽查，包含1家有6件食材過期、最久近4年，2家飲料腸桿菌科超標千倍，4家有公安疑慮，僅1家全合格。

行政院消費者保護處今天召開「大專校院及周邊餐廳聯合稽查結果」記者會，公布4、5月間到台北市、新北市、桃園市、新竹市、台中市、彰化縣、宜蘭縣等7縣市各1間大專院校的校內及周邊餐廳隨機抽樣，進行上述3大類稽查，結果如以上公布，僅台北市植德養生素食全合格。

消保處消保官王志宏說，「衛生管理」共查3種檢驗，首先是食品良好衛生規範查核，查29家、21家不合格，檢查項目有24項，違規家數較多的有10家沒辦理從業人員年度健康檢查，若有肝病、肺病，可能影響食安、發生疫病傳染。

以及牆壁、支柱及地面清潔也有8家不合格，例如有油垢、地面積水等；食品沒覆蓋6家；有4家被發現蟑螂出沒；3家冷凍未達攝氏負18度，例如僅達負12度。

最嚴重是有2家業者被發現食材過期，消保官王德明說，其中台北市的八樣小吃餐廳多達6件食材過期，最久的是2018年7月10日到期，已過期快4年，其他也有2019、2021年到期的食材，對比另一家則是1件過期2天。衛福部食藥署北區管理中心副主任林旭陽說，將依食品安全衛生管理法直接開罰新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰，正在辦理中。

同樣是「衛生管理」，共查20家飲料檢驗腸桿菌科，有7家不合格，標準是每毫升10CFU，較嚴重是新北市的鑫吉野烤肉飯、台中市的極品燒臘快餐店都超標逾千倍，以及彰化縣的清溪自助餐則超標逾600倍。林旭陽說，僅1家台北市的孟紀椒麻雞大王餐坊複檢仍不合格，北市府正在辦理開罰，依食安法可處3萬元以上、300萬元以下。

「衛生管理」的油炸油檢驗共驗22家，全數都合格。

王德明補充，違規最多的是桃園市親愛的小籠湯包元智店，衛生管理8項不合格，下述瓦斯桶管理7項不合格。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

跟公共安全有關的「液化石油氣容器串接查核」則查11家（容量合計80公斤以上）。王志宏說，有6家不合格，若沒裝漏氣警報器、沒有防止傾倒固定措施，都會危及生命安全，連同後續執法時將3家瓦斯行一同開罰，共罰21.5萬元。

另外，「源頭減量及資源回收設施設置查核」，王志宏說，共4家不合格，包含室內用塑膠杯、免洗餐具、垃圾沒分類等。環保署資源回收管理基金管理會環境技術師鄭安利說，一家開罰1200元，共已罰4800元。（編輯：陳政偉）1110615