韓籍神父河鏞國獲殊勳歸化國籍 新竹市頒身分證

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（中央社記者魯鋼駿新竹市15日電）61歲韓國籍神父河鏞國來台30多年，致力社會服務，關懷受刑人，近日獲內政部核准殊勳歸化國籍，成為新竹市第4位殊勳歸化國籍的外籍人士。

新竹市副市長沈慧虹下午前往北大教堂親自頒發身分證，祝賀河神父成為台灣人、新竹人，新竹市仁愛社會福利基金會董事長李克勉、執行長林湘雅等人到場。

沈慧虹透過新聞稿表示，市府接到河神父申請案後，積極協助歸化相關事宜，終於達成他的心願，成為新竹市首位成功歸化的神父，也是繼裴嘉妮修女、周寧慧修女、施雪麗女士後，第4位以殊勳歸化國籍的外籍人士。

沈慧虹說，河神父30多年來長期默默奉獻受刑人、身障者、原住民及遊民，深耕台灣的心，早已證明他是正港的台灣人。

沈慧虹表示，她和河神父一樣，離開家鄉來到新竹，新竹是他們共同的第2個家，也一起為新竹人努力付出，就像神愛世人一樣，不分黨派、顏色、性別，從事公共服務、幫助需要的人。

河神父說，最讓他感動的是受助者「善良的眼神」，即使面對生活困境、身體缺陷，仍滿懷熱情與溫暖，讓他更堅定要盡自己所能幫助他們，因為「我們都是一樣的，值得一樣的對待」。

河神父說，台灣人特別善良，尤其在從事社會福利方面，在新竹這些年他最常去的地方就是市政府後面的北大公園，散心的時候就會到新竹漁港，新竹有名的小吃肉圓、貢丸、米粉他都喜歡。

至於拿到身分證最想做的事情，河神父笑說，他認為自己早已是台灣人，身分證是感謝外界對他的肯定與支持，也一定不會錯過年底選舉的投票。

新竹市政府提供新聞資料表示，河鏞國神父從小受慈善事業、宗教耳濡目染，29歲由韓國天主教方濟會差派到台灣傳教，他常說：「關懷弱勢就是我的生命。」

竹市府表示，河神父88年起投入監所教化輔導工作，以心靈教化課程帶領更生人重生，民國96年時更代表堂區，獲時任總統陳水扁接見表揚。

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竹市府表示，河神父也長期推動身心障礙的服務，規劃「聖母園區」的成立，設置各種身心障礙社區化設施，並促成新竹市仁愛啟智中心新建工程，朝向小型化、社區化及夜間住宿服務模式，使身障孩子有更完善的服務。

此外，他更暖心關懷新竹市遊民，定期送物資，善行感動許多教友加入關懷行列。也深入資源不足的苗栗縣偏鄉部落，籌措經費及物資，解決原住民長輩照護不足問題。（編輯：方沛清）1110615