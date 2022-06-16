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快篩實名制銷售趨緩 藥師公會建議7月退場

2022/6/16 12:20（6/16 12:41 更新）
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快篩實名制4月28日上路至今，藥師公會全國聯合會理事長黃金舜（右）16日出席記者會受訪時說，包括中央流行疫情指揮中心、專家學者等，都認為疫情在6月底有機會告一段落，建議快篩實名制可在7月功成身退。中央社記者沈佩瑤攝 111年6月16日
快篩實名制4月28日上路至今，藥師公會全國聯合會理事長黃金舜（右）16日出席記者會受訪時說，包括中央流行疫情指揮中心、專家學者等，都認為疫情在6月底有機會告一段落，建議快篩實名制可在7月功成身退。中央社記者沈佩瑤攝 111年6月16日
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（中央社記者沈佩瑤台北16日電）快篩實名制在4月28日上路至今，藥師公會全國聯合會理事長黃金舜今天說，包括疫情指揮中心、專家學者等，都認為疫情在6月底有機會告一段落，建議快篩實名制可在7月功成身退。

中華民國藥師公會全國聯合會與玉山銀行合作，推出藥師專屬聯名卡及優惠貸款方案，今天上午舉行記者會，由中華民國藥師公會全國聯合會理事長黃金舜、中華民國藥劑生公會全國聯合會理事長張振芳、玉山銀行董事長黃男州共同主持。

黃金舜會後接受媒體聯訪時針對快篩實名制表示，目前整個疫情，包括中央流行疫情指揮中心與專家學者的看法，都一致認為台灣COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情已在趨緩，預估6月底可能有機會告一段落。

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黃金舜直言，現在快篩實名制在藥局端都出現滯銷情形，據他所知，以每天進貨1箱半而言，不少藥局囤貨至少5箱，可見並不是很多民眾搶著要，因此他建議7月初或7月中旬，快篩實名制可以功成身退。

此外，針對送藥到宅部分，根據藥師公會全聯會統計至6月7日止，共有核心藥局70家、衛星藥局259家、社區藥局1486家。副發言人王明媛接受媒體聯訪表示，不斷擴大橫向連結，希望讓民眾快速取得用藥。（編輯：陳政偉）1110616

中華民國藥師公會全國聯合會與玉山銀行合作，推出藥師專屬聯名卡及優惠貸款方案，16日上午舉行記者會，由中華民國藥師公會全國聯合會理事長黃金舜（左）、中華民國藥劑生公會全國聯合會理事長張振芳（中）、玉山銀行董事長黃男州（右）共同主持。中央社記者沈佩瑤攝 111年6月16日
中華民國藥師公會全國聯合會與玉山銀行合作，推出藥師專屬聯名卡及優惠貸款方案，16日上午舉行記者會，由中華民國藥師公會全國聯合會理事長黃金舜（左）、中華民國藥劑生公會全國聯合會理事長張振芳（中）、玉山銀行董事長黃男州（右）共同主持。中央社記者沈佩瑤攝 111年6月16日
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