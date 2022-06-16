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氣象局：各地雨勢入夜漸緩 夏至前後多高溫防曬

2022/6/16 17:37（6/16 17:52 更新）
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氣象局表示，22日之後水氣減少，各地大致晴到多雲，夏至前後愈來愈熱。圖為民眾帶小朋友到台北市萬華區河濱公園遊玩。（中央社檔案照片）
氣象局表示，22日之後水氣減少，各地大致晴到多雲，夏至前後愈來愈熱。圖為民眾帶小朋友到台北市萬華區河濱公園遊玩。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張雄風台北16日電）氣象局表示，今晚起鋒面逐漸北抬，入夜後雨勢就會減緩；明天起至21日（夏至）水氣稍多，南台灣有局部短暫雨；22日之後水氣減少，各地大致晴到多雲，夏至前後愈來愈熱，須防曬、防高溫。

中央氣象局今天發布高溫資訊，天氣高溫炎熱，明天中午前後屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現攝氏36度高溫的機會。

根據氣象局網站，今天最高溫為屏東縣內埔鄉36.3度，其次是高雄市杉林區36.2度、美濃區36度。

氣象局預報員黃恩鴻告訴中央社記者，預估今天雨勢持續到晚間，入夜後減緩；明天鋒面北抬，明天起至下週天氣會愈來愈穩定，水氣逐日減少，到22、23日就受太平洋高壓影響，各地晴到多雲。

黃恩鴻指出，明天起至21日（夏至）為偏南風的環境，各地多雲到晴，南台灣易有水氣，會出現零星降雨，但雨勢不大；午後北部、東北部及各地山區會有局部短暫雷陣雨；22日之後水氣更少，僅東南部地區有零星短暫陣雨，午後山區有局部短暫雷陣雨。

氣溫方面，黃恩鴻說，明天高溫普遍在32、33度，局部地區可能會有36度以上高溫出現；夏至前後各地高溫普遍來到34、35度，發布高溫資訊的地區也會增加。

黃恩鴻表示，現在逐漸轉為夏季天氣型態，但目前太平洋面上尚未有熱帶擾動或雲系發展；22日起太平洋高壓大致上就在台灣上空，且水氣少，提醒民眾留意高溫、防曬。（編輯：陳仁華）1110616

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