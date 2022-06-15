16日北防大雨南有高溫 鋒面17日起遠離梅雨季進尾聲

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氣象局預計17日起鋒面遠離，水氣漸減、氣溫漸升，可以感受到梅雨季逐漸結束趨勢。圖為民眾午後到北市中山區商圈逛街。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張雄風台北15日電）氣象局今天表示，明天仍受鋒面影響，中部以北有大雨發生機會，南部則留意可能有攝氏36度以上高溫；預計17日起鋒面遠離，水氣漸減、氣溫漸升，可以感受到梅雨季逐漸結束趨勢。

中央氣象局預報員黃恩鴻告訴中央社記者，這波鋒面影響到明天，明天降雨情形較今天緩和，但午後中部以北、東北部、東部及南部山區因鋒面影響及對流發展旺盛，仍有大雨發生的機會；預計明晚後各地降雨趨緩。

黃恩鴻提醒，明天仍然會是南北天氣兩樣情，中部以北防大雨、南台灣留意可能有36度以上高溫。今天最高溫則是出現在屏東縣內埔鄉36.2度。

黃恩鴻指出，17日起鋒面北移、太平洋高壓增強，風場為偏西南風轉南風，17至19日水氣稍多，南台灣迎風面整天會有斷斷續續的短暫陣雨，但仍有機會見到陽光，各地整體感受偏熱。

黃恩鴻說，20、21日水氣減少，降雨也偏少，僅東南部地區有局部短暫陣雨，午後北部、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨；自17日起各地逐日升溫，預估20、21日北部高溫也可來到33、34度，愈來愈熱。

黃恩鴻提到，目前資料顯示這波鋒面北移之後，台灣逐漸受高壓籠罩，天氣轉乾、愈來愈熱；明天過後就可以感受到梅雨鋒面逐漸結束的趨勢。（編輯：張芷瑄）1110615