台鐵鳴日號異常晃動事件 疑人工砸道不夠密實

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台鐵鳴日號列車日前經過台東路段時，鐵道局正辦理雙軌化工程，造成列車上下異常晃動。運安會獲報派員進行事故現場勘查、人員訪談及資料蒐集，後依運輸事故調查法，認定屬重大鐵道事故，成立專案調查小組調查。（取自運安會網站）中央社記者汪淑芬傳真 111年6月16日

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（中央社記者汪淑芬台北16日電）台鐵鳴日號觀光列車11日行經台東路段時，發生上下異常晃動事件，交通部今天初步了解是人工砸道不夠密實，至於鐵道局是否未依規定行事，仍待國家運輸安全調查委員會調查。

根據運安會網站的訊息，台鐵第6046次車鳴日號觀光列車，約11日上午10時58分，行經台東線南平站至鳳林站間，里程約K31+916.5至925.5處，列車產生上下異常晃動，無人傷亡。運安會認定為重大鐵道事故。

交通部針對這事故做行政調查，不具名官員表示，目前初步了解，鐵道局11日完成事故路段區間軌枕抽換工程後，因委外廠商認為只有9公尺，只需用人工方式砸道就可，未請台鐵以砸道車方式砸道，砸道結束後也經過監造單位認可才開放通行。

交通部調閱當天的紀錄，砸道完成開放通車後，有18輛列車都順利通過，第19輛是鳴日號，通過時卻發生列車異常上下晃動。

交通部研判，疑似人工砸道不夠密實，先前經過的列車導致石碴愈來愈鬆動，鳴日號經過才會產生不正常的搖晃。

鐵道局在施工作業上是否未依規定行事，仍待運安會進一步調查。

鐵道界人士說，砸道若不夠密實，當列車超過一定速度時，很可能會出軌。 （編輯：李亨山）1110616

▼網友在臉書社團上傳鳴日號行經台東路段上下晃動的影片