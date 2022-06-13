鳴日號行進間上下晃動 交通部：專案小組調查

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台鐵鳴日號日前疑似鐵道局施工造成路基軟弱，導致行進時上下晃動。交通部13日表示，將成立專案小組調查。圖為鳴日號列車外觀。（中央社檔案照片）

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（中央社記者余曉涵台北13日電）台鐵鳴日號日前疑似鐵道局施工造成路基軟弱，導致上下晃動。交通部今天表示，將成立專案小組，調查鐵道局及台鐵局相關人員是否依據相關法規及標準作業程序進行各項作業。

台鐵觀光列車鳴日號日前經過台東線南平-萬榮間上下晃動，引起熱議。台鐵局回應，由於此處正在進行雙軌化工程，因此列車經過會產生晃動，目前行經列車先減速慢行。

交通部今天晚間發布新聞稿表示，此案初步判斷是鐵道局東工處於當天凌晨辦理「南平-萬榮雙軌化工程」時，疑似造成路基軟弱現象，當日台鐵局及鐵道局派員緊急搶修復原。

交通部說，將啟動工程肇因事件行政調查，並要求鐵道局及台鐵局確實改善，以維鐵路行車安全。

交通部指出，鐵路法規定，有關鐵路的監督管理等相關業務，由交通部鐵道局辦理；鐵道局工程，由主管機關辦理行政監理，因此鐵道局進行的工程，將由交通部辦理行政監理作業。

交通部強調，針對此案疑似工程施工所發生事件，將成立專案小組辦理鐵道局工程行政監理作業，調查鐵道局及台鐵局相關人員是否依據此案相關法規及標準作業程序進行各項作業，務求防止類似事件再度發生，確保行車安全。（編輯：管中維）1110613