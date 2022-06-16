台鐵鳴日號晃動事件 運安會列重大事故立案調查

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台鐵16日辦理東部地區軌道工程安全查核，由局長杜微（右）主持，先赴日前鳴日號發生異常晃動的區間查看，再到鳳林站值班站長室，了解各項作業及應變程序等，並針對施工安全召開檢討會議。（台鐵提供）中央社記者汪淑芬傳真 111年6月16日

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（中央社記者汪淑芬台北16日電）台鐵鳴日號列車11日經過台東路段時，鐵道局正辦理雙軌化工程，造成列車上下異常晃動。國家運輸安全調查委員會認定為重大鐵道事故，已正式立案調查。

根據運安會網站的訊息，台鐵第6046次車鳴日號觀光列車，約11日上午10時58分，行經台東線南平站至鳳林站間，里程約K31+916.5至925.5處，列車產生上下異常晃動，無人傷亡。

運安會在事故發生後，於12日派2名先遣調查人員，會同鐵道局及台鐵人員進行事故現場勘查、人員訪談及資料蒐集。依運輸事故調查法，認定屬重大鐵道事故，成立專案調查小組調查。

另台鐵今天也辦理東部地區軌道工程安全查核，由局長杜微主持，先赴日前鳴日號發生異常晃動的區間查看，再到鳳林站值班站長室，詳細了解工程電報派發、傳達、施工申請/解除、台鐵與鐵道局的協調聯繫、工項、工法、完工檢查、應變程序、通報及作業，並針對施工安全召開檢討會議。

杜微要求，未來路線施工能正確執行標準作業程序SOP，確保工程品質及營運安全。

杜微表示，鳴日號11日生的搖晃事件，除運安會立案調查，交通部也啟動行政調查，台鐵將全力配合，在釐清真正原因前也要完成內部檢討，使各項工程作業正確無誤，設施設備都要維持在最安全的狀態下。（編輯：管中維）1110616

▼網友在臉書社團上傳鳴日號行經台東路段上下晃動的影片