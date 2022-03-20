前主播葉樹姍疑吃鳴日號便當腹瀉 雄獅旅遊提供補償

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前主播葉樹姍表示，日前搭乘台鐵鳴日號後發生上吐下瀉狀況，懷疑是車內提供的素便當導致。（圖取自facebook.com/Susan.Yeh.Fans）

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（中央社記者余曉涵台北20日電）前主播葉樹姍近日搭乘鳴日號後發生上吐下瀉，懷疑是車內提供的素便當有問題。雄獅旅遊回應，第一時間已致電客戶表達關切，後續會提供補償方案，另一名奶蛋素旅客目前未反映有身體不適。

葉樹姍日前參加台鐵鳴日號遊程，不料搭乘完後卻發生上吐下瀉的狀況，她在臉書上表示，直覺是鳴日號火車上，從花蓮站接駁運上來的素便當晚餐，隱藏在素魚左下方的黑色丸子惹禍。

葉樹姍說，咬下去不知何物，口感像是太白粉類，平常都會把面前食物吃光光的她，勉強吞下後再也不想碰另外一顆，沒想到凌晨2時慘劇仍發生，然而證據當場已當廚餘銷毀無法化驗。

葉樹姍指出，這麼用心規劃高品質的旅遊，怎麼會在最後這一個環節上留下瑕疵。她也感嘆本應崇尚自然的素食餐廳，有些怎麼還未跳脫素雞、素蝦、素魚等人工製品。

對此，負責經營鳴日號遊程的雄獅旅遊回應，經查該名旅客參加3月15日出發的鳴日號北出花東3日行程，旅客總人數127人，其中2名旅客為奶蛋素，於第3天返程中提供素魚便當。

雄獅旅遊指出，已於第一時間致電客戶表達關切之意，後續會提供補償方案；另一名奶蛋素旅客目前未反映有身體不適，雄獅旅遊也立即與供應商聯繫，了解餐飲品質是否出現狀況。

雄獅旅遊強調，十分注重每位旅客的旅遊體驗，將全面調整素食菜色，以健康為取向，注重食材原味、避免使用加工食材，少鹽低鈉，兼顧蛋白質攝取及美味。（編輯：張雅淨）1110320