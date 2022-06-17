COVID-19疫情持續降溫 羅一鈞下午說明

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（中央社記者張茗喧台北17日電）國內COVID-19疫情連續3天單日新增6萬多例本土病例，比前一週8萬例低，顯示疫情持續降溫。疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞下午2時將開記者會說明最新疫情及防疫措施。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未歇，衛福部長陳時中等4名指揮中心官員陸續確診，衛福部常務次長石崇良因些微鼻塞，日前也快篩陽性確診。

本土病例方面，昨天新增6萬3170例本土病例，中重症增373例，其中168人死亡。重症個案中包括3名兒童，有1人為腦炎、2人為孩童多發性系統發炎症候群（MIS-C）。

值得注意的是，不只染疫康復兒童會出現MIS-C，昨天也傳出有染疫康復的成人出現疑似多系統發炎症候群（MIS-A）症狀，是否為國內首例備受矚目；根據中央流行疫情指揮中心說法，目前暫未接獲MIS-A臨床診斷通報。

在國內疫情趨勢方面，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞分析，新確診病例已連續3天落在6萬多例，相較上週每天平均新增8萬多例，明顯處於下降趨勢，預估疫情高原期過後，每週確診數將持續下降，也觀察到中南部疫情正要脫離高原期，下週可望出現明顯降幅。

為了解社區是否存在隱形傳播鏈，指揮中心昨天也宣布再度啟動血清抗體調查，建構全國COVID-19血清流行病學監測，掌握本土Omicron疫情傳播情形。

美國食品暨藥物管理局（FDA）專家小組昨天一致建議5歲以下孩童接種COVID-19疫苗，莫德納疫苗須接種2劑、輝瑞兒童疫苗則要接種3劑，台灣是否跟進開放，是父母們關注焦點。

羅一鈞表示，衛福部食藥署日前已收到莫德納申請擴增6個月大至5歲兒童COVID-19疫苗適應症，近日將開會討論EUA，如果決議核准也將提至「衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組」（ACIP）會議中討論，由專家決定是否接種以及接種時程。

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媒體詢問，有家長質疑小朋友確診又停課後，學校要求快篩陰才能返校，但曾確診的孩童在短期內不一定能夠篩出陰性結果，令家長頭痛。

羅一鈞說，確診康復後確實可能影響檢測結果判讀，但絕大部分民眾一旦染疫，短期不太會再次感染，因此先前曾開放確診後15天到3個月的民眾到醫院陪病、探病或住院時可免除快篩，會請教育部研議返校相關篩檢原則。（編輯：陳政偉）1110617