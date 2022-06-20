花蓮地震規模6.0 機場捷運20列車約1700人受影響
2022/6/20 10:12（6/20 10:33 更新）
根據中央氣象局最新資訊，20日上午發生芮氏規模6.0地震，桃園大眾捷運公司表示，行控中心立即啟動3級地震因應標準作業程序，在9時38分完成巡軌作業恢復正常營運，預估延誤約4分鐘，共影響20列車約1700名旅客。（桃園大眾捷運公司提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年6月20日
（中央社記者吳睿騏桃園20日電）今天上午發生芮氏規模6.0地震，桃園大眾捷運公司表示，行控中心立即啟動因應標準作業程序，在9時38分完成巡軌作業恢復正常營運，預估延誤約4分鐘，共影響20列車約1700名旅客。
根據中央氣象局最新資訊，上午9時5分發生芮氏規模6.0地震，地震深度6.8公里，震央位於花蓮縣政府南南西方37.7公里（位於花蓮縣光復鄉），最大震度花蓮縣5弱。
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桃園大眾捷運公司發布新聞稿表示，上午9時5分，機場捷運地震偵測系統顯示3級地震，桃捷公司行控中心立即啟動3級地震因應標準作業程序，指示列車停車，待命2分鐘後確認無異狀，降速40公里執行慢速巡檢軌道作業。
桃捷公司指出，在9時38分完成巡軌作業，確認號誌、軌道、電力系統皆無異常，已恢復正常營運，班距陸續調整中，預估延誤約4分鐘，桃捷公司統計此次地震共影響20列車，影響約1700名旅客。（編輯：張銘坤）1110620
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