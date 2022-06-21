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原民會12件道路改善計畫 補助9874萬元

2022/6/21 18:28
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（中央社記者張雄風台北21日電）原民會今天表示，已完成111年度「原住民族部落特色道路改善計畫」第四階段核定案共12件，補助經費共約新台幣9874萬元，盼改善原住民族地區道路，促進部落經濟產業發展。

原住民族委員會今天發布新聞稿表示，為提升原住民族地區道路品質，已完成111年度「原住民族部落特色道路改善計畫」第四階段核定案共12件，補助經費共約9874萬元。

原民會指出，以屏東縣春日鄉的「士文村士文部落道路改善工程」為例，該道路可銜接士文部落、古華部落，沿線為春日鄉重要的芒果種植區，因年久失修、道路龜裂、缺乏排水系統及護欄，嚴重影響當地部落族人及遊客通行安全。

原民會表示，此案核定補助1026萬元辦理路面、排水溝及交通安全設施改善，道路改善後有助於提升地方觀光旅遊及農產品經濟效益，也提供族人一條安全通勤、通學與就醫的路。

原民會提到，原住民族地區多地處偏遠，公共建設執行不易，仍有許多嚴峻挑戰，將持續與各地方政府一同努力。（編輯：李亨山）1110621

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