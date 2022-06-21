中華郵政宣布22日起調升存款利率
（中央社記者余曉涵台北21日電）中華郵政今天宣布，22日起調整存款利率，調升幅度為0.100至0.170個百分點。
中央銀行16日舉行第2季理監事會議，如市場預期利率連2升，宣布升息半碼（0.125個百分點），重貼現率來到1.5%，並同步調升存款準備率1碼。
中華郵政公司今天發布新聞稿宣布，22日起調整存款利率，調升幅度為0.100至0.170個百分點。
中華郵政說，各期別郵政定期儲金利率調整為一月期定期儲金年利率一般為固定0.715%、機動0.715%；500萬元（含）以上固定0.210%、機動0.210%。
三月期定期儲金年利率一般為固定0.785%、機動 0.785%；500萬元（含）以上為固定0.225%、機動 0.225%。六月期定期儲金年利率一般為固定0.910%、機動0.905%；500萬元（含）以上固定0.240%、機動 0.235%。
九月期定期儲金年利率一般為固定0.935%、機動 0.910%；500萬元（含）以上固定0.250%、機動 0.245%。一年期定期儲金年利率一般為固定1.225%、機動1.185%；500萬元（含）以上固定 0.335%、機動 0.330%。
二年期定期儲金年利率一般為固定1.260%、機動 1.220%；500萬元（含）以上固定 0.340%、機動 0.340%。三年期定期儲金年利率一般為固定1.270%、機動1.220%；500萬元（含）以上固定 0.350%、機動 0.350%。
中華郵政說，郵政存簿儲金年利率0.325%；媒體轉帳薪資存款年利率0.395%；郵政劃撥儲金（未領用支票戶）年利率0.205%；公教存款年利率1.220%。（編輯：張芷瑄）1110621
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