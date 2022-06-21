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中華郵政ATM 即日起新增日印越泰4種語言

2022/6/21 17:23
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（中央社記者余曉涵台北21日電）中華郵政今天宣布，即日起全台中華郵政ATM新增日文、印尼文、越南文及泰文等4國語言，提供ATM存款、提款、轉帳、繳費及餘額查詢等常用功能。

中華郵政公司今天在交通部例行記者會中表示，即日起在全台超過3190台郵政自動櫃員機（ATM）新增日文、印尼文、越南文及泰文等4國語言，提供ATM存款、提款、轉帳、繳費及餘額查詢等常用功能，支援多國語言操作介面。

根據勞動部統計處資料顯示，截至民國110年底外籍移工人數達67萬人，其中印尼籍23.7萬人（約占35%）、越南籍23.4萬人（約占35%）、泰國籍5.7萬人（約占 8.5%）；內政部移民署統計，日本籍在台居留人數亦超過1.5萬人。

中華郵政表示，由於外籍人數不斷增加，因此這次郵政 ATM新增外國語言，除了展現對新住民、移工及留學生等的關懷，也響應政府新南向政策，滿足不同使用者需求。

中華郵政說，郵政ATM操作介面已有中文、英文、日文、印尼文、越南文及泰文等語系，支援逾80%以上在台外籍人士的母語，讓多數在台居留的外籍人士使用金融服務更為便利。（編輯：張芷瑄）1110621

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