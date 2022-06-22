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社教文化機構推暑期展演大玩家 集章可兌推廣品

2022/6/22 16:00
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（中央社記者許秩維台北22日電）暑假將至，教育部所屬館所、故宮博物院、文化部所屬文化機構推出豐富的講座、營隊和展演活動，民眾參訪各館所並集滿3點，可擇任一館所兌換活動推廣品。

教育部今天發布新聞稿指出，為鼓勵民眾於暑假期間持續學習，教育部所屬館所、故宮博物院、文化部所屬文化機構聯合舉辦「MUSE大玩家－探索知識COOL」系列活動，提供豐富館藏資源及體驗展演活動。

教育部、文化部所屬館所及故宮博物院將於暑假期間推出超過380場次講座、620場次研習、410場營隊、5300場展演活動。

為引導民眾發現各館所的寶藏，教育部建置「Muse大玩家」網站，透過Line@及Facebook（臉書）傳送展演資訊；同時還有集章活動，民眾持活動集點卡或以手機登入「iMuseum臺灣」APP電子集章，參訪各館所並集滿3點，可擇任一館所兌換活動推廣品。

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科學工藝博物館舉辦「技職新視界展」，主題式展示介紹7大學群，還有闖關互動裝置、職場VR（虛擬實境）體驗等；台灣藝術教育館推出「夢境漫遊：繪本藝術」展，邀請台灣、日本、法國、美國等繪本創作者參與，並打造11個繪本故事屋，將故事場景立體化，激發孩子想像力和創造力。

台灣歷史博物館則規劃「記憶中的畫格世界－漫畫在台灣」，追尋不同世代台灣人與漫畫相關的記憶片段；故宮博物院以「藝時空旅行」為主軸，透過展廳自導遊程、美學手作、互動尋寶等形式，鼓勵民眾探索文物的隱藏訊息。（編輯：陳仁華）1110622

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