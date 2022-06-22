社教文化機構推暑期展演大玩家 集章可兌推廣品

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（中央社記者許秩維台北22日電）暑假將至，教育部所屬館所、故宮博物院、文化部所屬文化機構推出豐富的講座、營隊和展演活動，民眾參訪各館所並集滿3點，可擇任一館所兌換活動推廣品。

教育部今天發布新聞稿指出，為鼓勵民眾於暑假期間持續學習，教育部所屬館所、故宮博物院、文化部所屬文化機構聯合舉辦「MUSE大玩家－探索知識COOL」系列活動，提供豐富館藏資源及體驗展演活動。

教育部、文化部所屬館所及故宮博物院將於暑假期間推出超過380場次講座、620場次研習、410場營隊、5300場展演活動。

為引導民眾發現各館所的寶藏，教育部建置「Muse大玩家」網站，透過Line@及Facebook（臉書）傳送展演資訊；同時還有集章活動，民眾持活動集點卡或以手機登入「iMuseum臺灣」APP電子集章，參訪各館所並集滿3點，可擇任一館所兌換活動推廣品。

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