鐵路監理檢查員3度招募 年資逾門檻起薪多萬餘元

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（中央社記者汪淑芬台北22日電）鐵道局今天公告3度招募鐵路監理檢查員，先前因起薪無誘因，42名額中，目前只招到5人；鐵道局決定對年資逾門檻者，以較高薪級敘薪，起薪可多約1萬4000元至1萬6000元。

第3梯鐵路監理檢查員將招募35人，包括3名主任檢查員、32名助理檢查員，報名日期從即日起至7月26日，採掛號郵寄通訊報名。

鐵道局在招募簡章說明，檢查員薪資按「聘用人員比照分類職位公務人員俸點支給報酬標準表」相關規定辦理；新進聘用人員原則按職等最低薪點起薪，其鐵道系統經驗年資超過資格條件要求年資部分，經審查符合提敘資格者，得於職等內以較高薪級起薪。

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鐵路監理檢查員包括主任檢查員、資深檢查員及助理檢查員，要具有鐵道運務、工務、機務、電務相關經驗其中一項，主任檢查員的資歷至少要有10年，資深檢查員及助理檢查員分別須6年及4年。

經調整後的敘薪方式，超過年資門檻的檢查員起薪，可增加新台幣1萬4000多元至1萬6000多元，助理檢查員將可從5萬6061元增至7萬375元、資深檢查員從6萬3218元增至7萬7532元、主任檢查員從7萬375元增至8萬6776元。（編輯：陳仁華）1110622