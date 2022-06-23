公費流感疫苗610萬劑 莊人祥：暫無規劃提早施打

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（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤、張茗喧台北23日電）流感與COVID-19同時流行一直是專家不樂見的，除鼓勵施打COVID-19疫苗，指揮中心發言人莊人祥今天表示，今年公費流感疫苗採購610萬劑，預計10月起開打，暫無提早施打規劃。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情逐漸下降，但疾病管制署「流感預報站」昨天資料顯示，部分縣市「類流感急診就診人次」已達到「危險」等級，未來一週可能再升高，提醒民眾避免前往人潮眾多的地區。

對此，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天下午疫情記者會表示，網站上顯示有類流感數據變動，大多是因COVID-19疑似症狀就診、PCR檢驗或診斷個案，台灣並沒有夏季流感疫情發生。網頁上的紅色危險警示，是在數據超過20%自動生成，將修正網站非流感期相關訊息。

莊人祥說，過去2年以來，台灣一直沒有流感疫情。雖然觀察到鄰近國家，因為提早取消口罩規定，所以出現流感疫情，但台灣邊境檢疫、口罩策略維持一定強度，從去年10月至今，流感都沒有重症病例，近幾週呼吸道監測流感病毒也是零檢出，顯示現在並沒有流行流感疫情。

但民眾仍不可掉以輕心，莊人祥提醒，若同時感染流感和COVID-19，可能會增加併發症機會，除接種COVID-19疫苗，鼓勵符合公費流感疫苗接種資格者今年10月起踴躍施打，衛福部疾管署往年公費流感疫苗大約都採購600萬劑，今年購買量約為610萬劑左右。

至於是否規劃提前開放施打公費流感疫苗，莊人祥說，以往每年都是10月1日開放接種流感疫苗，依據年齡分為兩階段施打，50歲至64歲11月接種，其他類別的流感疫苗公費對象都是10月1日開始接種，預計今年公費流感疫苗接種作業比照往年。

莊人祥也提到，雖然莫德納公司正在研發COVID-19及流感的「二合一」疫苗，但至少今年還沒完成開發，所以今年公費流感疫苗開打後，若民眾想同時接種COVID-19疫苗，是被允許的，但需要施打在不同手臂上。

國內COVID-19疫情下降，北部專責病房空床數持續增加。全台專責、負壓病房共1萬3930床、空床6905床、空床率49.6%，其中台北區52.5%、北區56.3%、中區45.6%、南區33.4%、高屏區54.4%、東區59.9%，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，今天將討論再下修北部專責病房開設率。

另外，昨天共開6953人份COVID-19口服藥，其中輝瑞「倍拉維」共5540份、默沙東「莫納皮拉韋」1413人份，今年以來累計開立約27萬9575人，包括共22萬5451人倍拉維及5萬4124人份莫納皮拉韋。羅一鈞說，因最近疫情下降，開藥人數明顯隨之降低，但整體投藥率已達8%。（編輯：陳政偉）1110623

（指揮中心提供）