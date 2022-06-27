龍膽石斑首入菜 台鐵推「鐵石新嚐」特色便當

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台鐵首次與屏東縣政府攜手合作，將奢華的龍膽石斑魚變身為台鐵便當主菜，27日起到7月11日，推出「鐵石新嚐」特色便當，在高雄及屏東車站販售。（台鐵提供）中央社記者汪淑芬傳真 111年6月27日

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（中央社記者汪淑芬台北27日電）目前正逢龍膽石斑魚產季，台鐵首次與屏東縣政府攜手合作，將奢華的龍膽石斑魚變身為台鐵便當主菜，今天起到7月11日，推出「鐵石新嚐」特色便當，在高雄及屏東車站販售。

台鐵今天發布新聞稿表示，「鐵石新嚐」特色便當是讓高級料理既定印象的食材，融入民眾日常飲食習慣，希望協助推廣台灣優質的龍膽石斑魚。

台鐵介紹，「鐵石新嚐」便當由台鐵高雄餐廳營養師陳佳雯設計，精選富含膠原蛋白、肉質緊實彈牙的龍膽石斑魚排肉為便當主菜，將魚排裹薄粉直接下鍋油炸，每一口都能吃到魚肉的彈牙與鮮甜。

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「鐵石新嚐」便當的配菜，選用結合屏東在地特色食材，將恆春的鹹鴨蛋及車城的洋蔥等特產製成金沙炒洋蔥，米飯加入屏東有穀類紅寶石之稱的紅藜，營養價值高，另搭配台鐵便當招牌滷蛋、雪裡紅、酸菜為便當靈魂配角，既保持台鐵便當經典風味又有新嘗試的創製。

台鐵指出，「鐵石新嚐」便當今天起至7月11日，於屏東、新左營車站販賣店及高雄車站東六門販賣店銷售，並推出嚐鮮8折優惠價，每份新台幣120元（原價150元），每天午餐限量供應40份（屏東車站15份、高雄車站15份、新左營車站10份），每人限購2個，售完為止。（編輯：張雅淨）1110627