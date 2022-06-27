6縣市大雨特報 本週南部雨勢逐日漸增

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（中央社記者張雄風台北27日電）氣象局今天午後對大台北、桃竹、高屏發布大雨特報。明天天氣與今天類似，29日起花東、恆春半島雨勢漸增；7月1日起南部、東南部有局部大雨，其他地區維持午後雷陣雨的天氣。

中央氣象局下午更新大雨特報，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天大台北、桃園、新竹、高雄及屏東地區有局部大雨發生，南投、台南地區及苗栗至嘉義山區也有局部較大雨勢發生，注意雷擊、強陣風及溪水暴漲。

氣象局預報員張承傳告訴中央記者，明天天氣與今天類似，各地多雲到晴，花東、恆春半島會有局部短暫雨；其他地區午後有較大雨勢，各地山區可能有大雨發生。

預估明天中午前後台南市、台東縣，屏東縣，花蓮縣為橙色燈號，可能連續出現攝氏36度高溫；高雄市黃色燈號，預估高溫達36度以上。

張承傳指出，目前南海至菲律賓東方海面一帶是大低壓帶，預計29、30日低壓水氣會逐漸北移，花東、恆春半島會有較大雨勢發生的機會；夜晚清晨中部沿海會有短暫陣雨，其他地區仍是午後雷陣雨為主、山區易有大雨發生。

張承傳說，7月1日至3日低壓帶將北抬影響台灣，南部、東南部會有局部大雨，其他地區維持午後雷陣雨的天氣、山區可能有大雨發生。

至於是否會有熱帶系統生成，張承傳提到，目前各國模式都預估7月左右在南海至菲律賓東方海面一帶可能有熱帶擾動發展，但實際生成的位置、影響的範圍及強度都仍有不確定性，氣象局會持續觀察。（編輯：管中維）1110627