烏秋繁殖期凌空襲人 雲林縣野鳥學會建議繞道

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（中央社記者姜宜菁雲林縣28日電）有騎士近日行經雲林縣北港鎮防汛道路遭鳥凌空襲擊，當地里長在臉書貼文籲鄉親經過時多加小心；雲林縣野鳥學會指出，近期為「烏秋」繁殖期，牠們為保護雛鳥出現攻擊行為，建議繞道而行。

北港防汛道路女兒橋段近日傳出機車騎士或行人路過時遭鳥襲擊，有人淡定，也有人受到驚嚇；北港鎮公館里長許家福在臉書（Facebook）貼文呼籲鄉親經過時多加小心，盡量繞道，以策安全。

居住在北港鎮的柯姓男子接受媒體聯訪時說，他近日騎車路過北港景點女兒橋下方河堤路段，突遭烏秋攻擊，安全帽遭啄傳來啪、啪聲響，起初緊張了一下，但因這路段是每日必經道路，「多走幾次就當成日常了」。柯男前天索性架設鏡頭，拍下烏秋空襲影像與親友分享。

雲林縣野鳥學會常務理事王振芳從季節、築巢位置、攻擊行為等研判，攻擊路人的是俗稱「烏秋」的大卷尾。

王振芳接受中央社記者電訪時表示，每年4至7月是烏秋繁殖期，牠們除了築巢在較高樹梢外，也會在空曠顯眼的電線上，孵育下一代。

王振芳指出，烏秋地域性極強，尤其是在育雛時期，只要感受到領域遭侵襲，立即出動反擊，連猛禽都怕牠們，建議民眾可戴帽子、撐傘或繞道而行。（編輯：陳仁華）1110628