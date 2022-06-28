台灣同志遊行20週年系列活動 盼迎相互理解尊重

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台灣同志遊行今年邁入第20個年頭，台灣彩虹公民行動協會28日在台北舉行記者會，宣傳週年系列活動，要獻給20年來為台灣同志運動走上街頭的每個人。中央社記者鄭清元攝 111年6月28日

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（中央社記者張雄風台北28日電）台灣彩虹公民行動協會今天表示，同志遊行運動至今已20年，今年除了遊行外，另有彩虹市集、後同婚時代主題論壇及20週年回顧展，期望共同迎來相互理解、尊重的友善社會。

台灣彩虹公民行動協會舉辦「臺灣同志遊行20週年專案啟動」記者會，會中表示台灣同志遊行自2003年第1屆開辦至今，已邁入第20年，除宣傳今年同志遊行主題外，並邀集各界參與集資專案計畫。

主辦單位表示，這屆主題定為「無．限．性──解構框架，性／別無限 An Unlimited Future」。「無．限．性」代表綻放各色光采的性多樣社群，都擁有超越、重新定義框架與生成新類屬的潛能，也昭示同志遊行與所有LGBT+站在一起，共同迎來相互理解、尊重的友善社會。

主辦單位指出，今年同志遊行將在10月29日星期六舉行，但在10月陸續會有不同活動，如彩虹市集，是為了長期支持LGBTIQ+的團體與店家布建曝光平台，讓民眾能在日常生活中為平權發聲，展現出社會的多元價值及包容，凝聚台灣各個角落關注的力量。

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另外，邀請長期關注性別議題學者、同志運動者、資深遊行志工等舉辦「後同婚時代」主題論壇，進行跨世代對談。

同樣也是10月分，將舉辦「為改變而走」台灣同志遊行20週年回顧展，呈現台灣同志遊行的演進歷史，展出20年遊行相關事件、人物、議題與斬獲，讓每名參與者透過展覽看見自己在遊行中的位置、也看見他人的故事，創造出更多改變，以及增加群眾投入同志議題與社會運動的行動力。（編輯：管中維）1110628