疫情來首度 桃機運量29日單日破萬

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（中央社記者余曉涵台北29日電）隨著各國陸續開放邊境，桃機運量也逐漸回升，今天單日運量更達到1萬47人次，是2020年4月以來首度破萬。

隨著各國陸續開放邊境，跨國旅行也逐漸重啟，桃園機場公司今天發布新聞稿表示，根據機場公司航班運量人數預報系統顯示，今天單日旅運量達1萬47人次，是從2020年4月以來首度破萬。

機場公司指出，桃園機場今年1至5月旅客運量逾53萬人次，較去年同期成長37.7%，年增率自2月起連4個月正成長，顯見機場營運逐漸揮別疫情陰霾，這2年多來，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情雖重創桃園機場營運，但同時也加速推動跑滑道、候機室、報到櫃台、行李輸送系統等各項空陸側工程及設施整建，希望隨著邊境管制逐漸放寬，能以全新面貌迎接疫後復甦。

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桃園機場公司表示，從6月15日恢復轉機作業及開放入境旅客親友接送，截至28日平均每日轉機人數549人，單日最高逾1150人；親友接送比例佔入境旅客約28%，且有往上升趨勢，各項措施執行良好順暢。

因應尖離峰時段旅客密度的差異，機場公司說，將持續依入境旅客變化滾動調整防疫車隊調度，並視現場排隊狀況開設防疫計程車第二上客處，以優化排隊候車動線與加速旅客輸運。（編輯：卞金峰）1110629