颱風芙蓉24小時內有機會生成 7/1起南部防大雨

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氣象局預估，今年第3號颱風芙蓉在24小時內有機會生成，7月1日起可能會帶來水氣、雨區由南往北遞減。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）

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（中央社記者張雄風台北29日電）氣象局今天表示，預估今年第3號颱風芙蓉在24小時內有機會生成，7月1日起可能會帶來水氣、雨區由南往北遞減；菲律賓東方海面的熱帶系統則可能影響7月5日之後的天氣，中南部易有大雨。

氣象局預報員趙竑告訴中央社記者，接下來的天氣是受大低壓帶影響為主，在台灣南方有2個熱帶系統正在發展，在南海的熱帶性低氣壓，未來會往海南島、香港之間移動，距離台灣約700、800公里，會將大低壓帶中的水氣引入台灣，造成天氣不穩定。

趙竑表示，這個熱帶性低氣壓仍有可能在24小時內升格為今年第3號颱風芙蓉，但就路徑而言，能增強的時間不夠多，因此可能還是會有輕颱的強度登陸。

趙竑說，另一個熱帶系統在菲律賓東方海面，目前結構並不好，尚未形成熱帶低壓，未來預估會朝琉球海面移動，但這一帶環境條件較差，限制其發展，形成今年第4號颱風艾利的機會不高；未來將經過琉球後會往北、朝台灣東方海面移動，屆時會帶來水氣。

至於明天的天氣，趙竑提到，明天與今天類似，東半部、南部地區可能會有整天不定時陣雨，其中東南部、恆春半島可能有較大雨勢發生；今晚至明晨西半部沿海可能會有零星短暫陣雨，其他各地則是留意午後雷陣雨、可能會有較大雨勢發生。

氣象局明天仍發布高溫資訊，明天中午前後宜蘭縣地區為橙色燈號，可能連續出現攝氏36度以上高溫；台北市、新北市、桃園市地區，屏東縣近山區或河谷為黃色燈號，預估氣溫達36度以上。

趙竑提到，今天由於對流旺盛，在新竹縣山區、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣市有局部大雨或豪雨，新竹以南、台東地區及澎湖有局部大雨。

根據氣象局統計，截至下午6時，累積雨量以苗栗縣南庄鄉147.5毫米最多，其次是嘉義市東區140.5毫米；累積雨量前10名多在竹苗、南投及嘉義等地。

趙竑表示，7月1日至6日都受大低壓帶影響，其中7月1日至4日偏南風，雨區由南往北遞減，南部、東南部全天可能有短暫陣雨或雷雨，且有局部大雨發生；中部、東北部則是局部短暫雷陣雨；北部是多雲及午後降雨。

趙竑說，預估菲律賓東方的熱帶系統在7月5日、6日移到琉球北方海面，風向轉偏南南西風，且帶來水氣多，中南部、東南部地區可能會有局部大雨發生，北台灣則是多雲及午後短暫雷陣雨為主。（編輯：張芷瑄）1110629